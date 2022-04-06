Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Чернокрылые ходулочники прилетели в Каннын

2022-04-06

Новости



В Каннын провинции Канвондо прилетели чернокрылые ходулочники. Эти птицы, которые выделяются своими длинными ярко-красными ногами,  чёрным, тонким, прямым и длинным клювом , а также  элегантной походкой, занесены в Красные книги многих стран мира. 

(Yonhap News)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >