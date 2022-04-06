Чернокрылые ходулочники прилетели в Каннын

Полицейский университет (5) 살살해
2022-04-04
2022-04-06
В Каннын провинции Канвондо прилетели чернокрылые ходулочники. Эти птицы, которые выделяются своими длинными ярко-красными ногами, чёрным, тонким, прямым и длинным клювом , а также элегантной походкой, занесены в Красные книги многих стран мира.
(Yonhap News)
2022-04-04
2022-04-04
2022-04-05
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