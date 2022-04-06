Новое пространство для учёбы. Ч.1

Стади-кафе начали появляться в крупных городах около 10 лет назад, и их число постепенно росло. А потом пандемия COVID-19 спровоцировала резкий рост таких заведений из-за закрытия вузов и офисов.

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Пак Чон Ын, студентка 4 курса, изучающая политологию в Университете Инха, привыкла заниматься в библиотеке своего вуза. Но пандемия перенесла занятия в онлайн, а библиотеку закрыла. В результате девушка переместилась для учёбы в стади-кафе, но новое окружение для студентки, привыкшей к тишине библиотеки, оказалось непривычным.





— Поначалу мне было странно, что люди пьют кофе, переходят с место на место, плюс работает генератор белого шума. Но со временем я приспособилась и обнаружила, что, хотя здесь мало правил, ограничивающих поведение, мне нравится здесь заниматься, так как я стала лучше концентрироваться, — говорит Чон Ын. — Конечно, я надеюсь, что пандемия скоро закончится и можно будет снова ходить в университетскую библиотеку. Но думаю, что и тогда я буду ходить с друзьями в стади-кафе.

Стади-кафе — это гибрид кофейни и частной «читальни», где занимаются самостоятельно. В большинстве стади-кафе нет персонала. Посетители оплачивают время через платежный терминал, после чего автоматический сканер проверяет температуру и, если она в норме, пускает внутрь. Для работы можно выбрать любое место, а когда оплаченное время истекает, там отключается электричество. Продлить пребывание можно через терминал. В большинстве случаев бесплатно предоставляются напитки и снеки. Есть также аппарат с функцией печати и копирования. Большинство рабочих мест расположено за длинными столами с перегородками. Но при этом стади-кафе оборудованы также отдельными переговорными для общения онлайн или очно, зонами для любителей от души поклацать по клавиатуре ноутбука, а также изолированными помещениями для тех, кому нужно полное одиночество.





В большинстве стади-кафе нет обслуживающего персонала на местах, и их владельцы стараются повысить конкурентоспособность путём предложения специальных услуг. Во многих из них имеются снек-бары. А в некоторых даже разрабатывают собственное сезонное меню снеков.

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РЕЗКИЙ РОСТ

Стади-кафе только появились около 10 лет назад, и тогда их посещали в основном ученики средних и старших классов, а также молодёжь, занятая поисками работы. Но в последнее время с ростом числа стади-кафе расширились и возрастные группы их посетителей. В условиях пандемии, когда закрылись государственные и вузовские библиотеки, в надежде найти спокойное место для учёбы в стади-кафе хлынули студенты и офисные служащие. Стади-кафе с их удобной системой управления и небольшими расходами на содержание резко всплыли как привлекательный тренд на рынке стартапов. Г-жа Ким Син Э открыла по франшизе сетевое стади-кафе «Кибон» в Кояне провинции Кёнгидо в феврале 2021 года. Тогда, в самый разгар пандемии, её точка была единственной в районе, но всего за полгода поблизости открылось более 10 стади-кафе. До того как открыть стади-кафе, г-жа Ким более 16 лет управляла «хагвоном», центром дополнительного обучения для школьников. По её словам, держать стади-кафе легче в моральном плане, поскольку не нужно лично общаться с людьми, но более затратно физически: необходимо приходить ежедневно утром и вечером, чтобы проводить тщательную уборку и пополнять запасы напитков. До запрета заведениям такого типа работать после 10 вечера её стади-кафе работало круглосуточно.





— Сейчас мы закрываемся в 10 вечера, и доходы, конечно, упали. Но когда точка работала круглосуточно и без выходных, она приносила больше денег, чем мой «хагвон». Поэтому я думаю, что сменить сферу деятельности было правильным решением.





Ким Хё Чжон, журналист «Чуган чосон»





Полный текст статьи «Новое пространство для учёбы»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.