Новое пространство для учёбы. Ч.2

ИЗМЕНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ УЧЁБЫ

Конечно, за процветанием стади-кафе стоит не только пандемия. Этот бум легче понять, если рассматривать его в контексте постепенно меняющейся корейской культуры учёбы.





Посетители оплачивают время через терминал. Они могут выбрать, где сесть — за открытым столом или там, где индивидуальное место оборудовано плексигласовой перегородкой. Большинство столов снабжено розетками для подключения девайсов посетителей.

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Традиционно в Восточной Азии обучение строилось с упором на длительную зубрёжку в тишине. В эпоху Чосон (1392—1910) молодые «сонби», удалившись в скиты в горах, погружались в учёбу, чтобы сдать экзамен, а в наши дни многие студенты, офисные служащие и молодёжь занимаются, найдя место для учёбы по своему вкусу. Немало тех, кто с целью сконцентрироваться на учёбе переезжает в районы, известные как «косичхоны» — кластеры «косивонов», общежитий с комнатами-пеналами.





Любой кореец в возрасте за 30 во время учёбы в вузе хотя бы раз готовился к экзаменам в районной «читальне» или библиотеке. В обоих заведениях обычно очень тихо, поэтому многие болезненно реагируют даже на звук открывания и закрывания двери. В 2010 году исследователи Университета Чоннам опросили 120 студентов на предмет изучения реакции на шум в читальном зале и выяснили, что тех, кого он «совершенно не беспокоит», всего 1,7%, при этом более трети респондентов ответили, что из-за шума у них поднимается давление или случаются проблемы с пищеварением и даже со сном.





С 2010-х годов университеты стали по-новому подходить к оценке знаний студентов. Снизилась доля экзаменов в виде тестов в середине и в конце семестра, зато возросла доля групповых проектов. В вузах стали считать более важным умение сформулировать задачу и найти её решение, нежели просто прочесть задание и выбрать правильный ответ. Теперь, когда учёба больше не сводится к зубрёжке в тишине в одиночку, студентам потребовалось место, чтобы собираться вместе и дискутировать. В этом контексте то, что они предпочли читальням и библиотекам с их полной ограничений атмосферой стади-кафе, где разрешены шум и свободное перемещение, выглядит естественным ходом событий. Наглядным символом духа свободы стади-кафе является, наверное, транслируемый через колонки белый шум, который способствует повышению концентрации. В этой ситуации процветают и обычные кафе. В них обосновались не только любители позаниматься в кафе, но и те, кто устал от работы на дому. Для именования кафе, где люди работают, как в офисе, даже возник неологизм «кхопхисы» (от кор. «кхопхи», т.е. «кофе» + «опхисы», т.е.«офис»). Однако если владельцы кофеен нацелены на то, чтобы продать побольше напитков при непрерывной смене посетителей, то в стади-кафе достигнут баланс между обычным кафе и «читальней». К тому же туда приходит не только молодёжь.





В некоторых стади-кафе разрабатывают своё собственное меню, в некоторых точках, расположенных рядом с вузами, посетителям предлагают бесплатные снеки и напитки.

ⓒ TRISY

— Конечно, основной контингент — это студенты и офисные служащие, — говорит управляющая стади-кафе «Кибон» г-жа Ким. — Но приходят и пожилые люди. Мне кажется, сейчас занимаются самообразованием или учатся, чтобы получить лицензию на профессиональную деятельность, представители самых разных возрастных групп. Управляя стади-кафе, я перестала думать, что учёба — это прерогатива лишь молодёжи.





Ким Хё Чжон, журналист «Чуган чосон»





Полный текст статьи «Новое пространство для учёбы»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.