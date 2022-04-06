В начале апреля в Корее обычно стоит уже тёплая весенняя погода, в которую хорошо выбираться в горы или поля. Именно так раньше и поступали корейцы. В это же время года традиционно поминали погибших родственников и предков, разводили новый огонь, ели холодную пищу. Подробнее об этих и других весенних традициях вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 560. Песни о весенних традициях

* Песня «Чэчжон» – Чи Хва Чжа (вокал)

* Песня «Застольная» – Ансамбль Modern Gagok

* Песня «Судьба» – Ансамбль L'Art Pour L'Art