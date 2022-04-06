Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Песни о весенних традициях

#Мелодии Кореи l 2022-04-07

Мелодии Кореи

Песни о весенних традициях

В начале апреля в Корее обычно стоит уже тёплая весенняя погода, в которую хорошо выбираться в горы или поля. Именно так раньше и поступали корейцы. В это же время года традиционно поминали погибших родственников и предков, разводили новый огонь, ели холодную пищу. Подробнее об этих и других весенних традициях вы узнаете в нашем выпуске.


Выпуск 560. Песни о весенних традициях

* Песня «Чэчжон» – Чи Хва Чжа (вокал)

* Песня «Застольная» – Ансамбль Modern Gagok

* Песня «Судьба» – Ансамбль L'Art Pour L'Art

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >