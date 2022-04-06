Чернокрылые ходулочники прилетели в Каннын
2022-04-06
#Мелодии Кореи l 2022-04-07
В начале апреля в Корее обычно стоит уже тёплая весенняя погода, в которую хорошо выбираться в горы или поля. Именно так раньше и поступали корейцы. В это же время года традиционно поминали погибших родственников и предков, разводили новый огонь, ели холодную пищу. Подробнее об этих и других весенних традициях вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 560. Песни о весенних традициях
* Песня «Чэчжон» – Чи Хва Чжа (вокал)
* Песня «Застольная» – Ансамбль Modern Gagok
* Песня «Судьба» – Ансамбль L'Art Pour L'Art
2022-04-06
2022-04-06
2022-04-07 14:43:32
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