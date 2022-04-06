Сеульская гора Пугаксан открыта для посещения

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С 6 апреля открыта для посещений южная часть горы Пугаксан, расположенной позади администрации президента Чхонвадэ. Таким образом, теперь гора полностью открыта для посещений. Её северная часть открылась в ноябре 2020 года. Находившиеся там заброшенные военные объекты и металлические ограждения частично демонтированы, а патрульные маршруты преобразованы в прогулочные дорожки. При этом участок длиною 189 м, получивший название «Наследие памяти новейшей истории», решено оставить без изменений. В целях безопасности для посещения остались закрытыми лишь небольшие участки лесопарка на склонах горы.

Полное открытие горы Пугаксан являлось предвыборным обещанием действующего президента Мун Чжэ Ина. В 2017 году об открытии этой и других близлежащих гор заявляли и в администрации президента в рамках намерения сделать администрацию главы государства более открытой. Пугаксан была закрыта для посещения обычными жителями в 1968 году после проникновения туда группы северокорейских диверсантов с целью совершить нападение на администрацию президента. В составе группы был 31 человек, 30 были убиты, один захвачен.

Гора Пугаксан с 1394 года служила местом жительства правителей Корейского государства, так как у её подножья находится королевский дворец Кёнбоккун. Площадь лесопарка на склонах горы составляет 110 гектаров, а протяжённость прогулочных горных троп – более пяти километров. Для жителей столицы открытие горного массива в центре города может стать прекрасным подарком, а если с мая станет открытой для всех и администрация президента, как планирует избранный президент Юн Сок Ёль, то подарок жителям города может стать вдвойне приятнее.