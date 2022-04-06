В РК ожидается восстановление международных авиаперевозок

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Количество международных рейсов будет расти, начиная с мая этого года, сообщили 6 апреля в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Рост будет поэтапным, в соответствии с продолжающимся снижением заболеваемости COVID-19. В настоящее время количество международных рейсов составляет 8,9% от уровня 2019 года. Запланированное увеличение, как ожидается, повысит данный показатель к концу года примерно до 50%.

В рамках первого этапа намечено ежемесячное увеличение на 100 рейсов в месяц. Если в апреле оно составит 420, то в мае - 520 полётов, а в июне – 620. Кроме того, впервые за два года ограничение по количеству прибытий будет повышено с 10 до 20 самолётов в час, а срок действия разрешений на чартерные рейсы будет увеличен с одной до двух недель. Помимо этого, возобновятся международные полёты из региональных аэропортов, приостановленные в апреле 2020 года. Второй этап планов правительства будет реализован с июля и продлится до достижения эндемической фазы коронавируса. Это значит, что ежемесячно количество рейсов будет увеличиваться на 300, а максимальное число прибытий в международном аэропорту Инчхона составит 30 самолётов в час. Ожидается, что до конца года спрос на зарубежные поездки восстановится примерно до 83% от уровня, наблюдавшегося до пандемии во всём мире, и до 40% на азиатском рынке. Третий этап увеличения рейсов будет реализовываться после признания COVID-19 эндемическим заболеванием. К тому времени предполагает полное возвращение графика полётов к допандемийному уровню. Основными факторами для увеличения числа рейсов в конкретную страну будут служить местная эпидемическая ситуация, правила карантина, необходимость самоизоляции при въезде, открытость государственной авиаполитики.