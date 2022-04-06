Правительство РК продолжает сдерживать рост цен на топливо

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Правительство Республики Корея увеличит снижение налога на топливо с нынешних 20% до 30% в период с начала мая до конца июля этого года. 5 апреля вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги представил три пакета мер, направленных на снижение цен на топливо. Помимо снижения налога, грузовым машинам и автобусам будут предоставляться ежемесячные субсидии на топливо в размере 30 тыс вон (25 долларов) при условии проезда 40 км в день с расходом топлива литр на 10 км. На протяжении трёх месяцев, то есть, до конца июля, будет также действовать нулевая налоговая ставка на сжиженный природный газ. Кроме того, с мая по июль субсидии будут предоставляться пользователям дизельного топлива, которое в последнее время резко выросло в цене. К таким пользователям относятся водители грузовых автомобилей, автобусов и грузовых судов прибрежного плавания. Также на три месяца будет снижен налог на сжиженный углеводородный газ, или автомобильный бутан, чтобы снизить бремя таксистов и владельцев малого бизнеса.

Правительство утвердило меры стабилизации поставок энергоносителей и зерна. Так, до конца этого года введена нулевая налоговая ставка на вторичные аккумуляторы и алюминиевые ленты, используемые при производстве автомобилей, а запасы шести видов цветных металлов будут увеличены в этом году до 250 тыс тонн. Что касается зерна, то правительство вводит ряд упрощений и нововведений для бесперебойных поставок культур, которые импортировались из Украины. При росте цен или сбое в поставках правительство намерено обеспечить оптовые рынки зерном из продовольственных запасов. Таким образом руководство страны надеется смягчить последствия роста потребительских цен, который впервые с 2011 года превысил 4%.