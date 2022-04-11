Сериалы из РК были показаны в рамках Каннского международного фестиваля сериалов

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Южнокорейские сериалы были показаны в рамках 5-го Каннского международного фестиваля сериалов, состоявшегося в период с 1 по 6 апреля. В этом году были приглашены сериалы «Городские девушки, любящие выпить» (술꾼 도시 여자들), «Чудовищный» (괴이), «Чертовски хорошая компания» (좋좋소). Исполнившие главные роли в сериалах актрисы Чон Ын Чжи (정은지), Ли Сон Бин (이선빈), актёр Квак Дон Ëн (곽동연) и другие артисты приняли участие в церемонии шествия по красной дорожке. Интерес к контенту из РК оказался выше, чем ожидалось, говорят эксперты. Минувший показ сериалов показал, насколько изменилось положение южнокорейских сериалов в мире, в очередной раз подтвердив возможность их выхода на зарубежные рынки контента. Тем не менее, впереди ещё много предстоит сделать. Ярким примером тому является то, как носители корейского языка и иностранцы воспринимают один и тот же контент. Во время показа сериала «Девушки, любящие выпить» смех у гостей фестиваля вызывали движения главных героев, в то же время южнокорейцы чаще всего смеялись над фразами героев и юмористичными ситуациями. На этом примере становится понятно то, какую роль в диалоге культур играет перевод сценария, в особенности, если это касается такого жанра как комедия.