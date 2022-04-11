Голод (헝거)

Полицейский университет (6) 뭐 틀린 말 했어?
2022-04-11
#Новости шоу-бизнеса l 2022-04-11
Режиссер: Кан Да Ëн
В ролях: Ким Ю На
Премьера: 21 апреля 2022 г.
Школьница по имени Ю Чжи живёт в богатом городе, однако жизнь без каких-либо лишений не приносит ей счастья. Сможет ли она найти смысл жизни в месте, где проживает бедный класс? В один день скучная жизнь Ю Чжи переворачивается с ног на голову.
2022-04-11
2022-04-11
2022-04-11
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