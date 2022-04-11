Голод (헝거)





Режиссер: Кан Да Ëн

В ролях: Ким Ю На

Премьера: 21 апреля 2022 г.





Школьница по имени Ю Чжи живёт в богатом городе, однако жизнь без каких-либо лишений не приносит ей счастья. Сможет ли она найти смысл жизни в месте, где проживает бедный класс? В один день скучная жизнь Ю Чжи переворачивается с ног на голову.