Ли Сын Ги и Ли Сэ Ëн приглашены на роли в новом сериале KBS2

ⓒ Hook Entertainment

Певец Ли Сын Ги (이승기) и актриса Ли Сэ Ëн (이세영) примут участие в съёмках сериала телеканала KBS2 «Люби по закону» (법대로 사랑하라), показ которого состоится 29 августа. Подробные детали пока не сообщаются, известно лишь, что в основу сюжета нового сериала лёг одноимённый комикс. Это романтическая история между двумя главными героями – Ким Ю Ри и Ким Чжон Хо. Ким Ю Ри, в прошлом победительница конкурса «Мисс Корея» и успешный адвокат, решила оставить карьеру юриста и открыть небольшое кафе. Судьба сводит её с давним другом Ким Чжон Хо, бывшим прокурором, ныне хозяином здания, где располагается заведение. Актриса Ли Сэ Ëн сыграет роль Ким Ю Ри, а певец Ли Сын Ги - роль Ким Чжон Хо.