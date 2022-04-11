Группа «Румяные подростки» выпускает новый альбом





Группа «Румяные подростки» (볼빨간사춘기) 20 апреля представит новый музыкальный альбом под названием «Сеул» (Seoul). Продюсерское агентство Shofar Entertainment 6 апреля опубликовало в социальных сетях расписание событий, предшествующих релизу альбом. Через два дня, согласно расписанию, был представлен список песен из новой работы «Румяных подростков». В неё войдут пять музыкальных треков, включая титульный «Сеул» (Seoul). Это песни «История любви» (Love Story), «Прекрасное» (아름다운 건), «В зеркале» (In the mirror) и «Звезда» (별). Слова и музыка ко всем пяти песнями написаны лично певицей Ан Чжи Ëн (안지영). 9 апреля был опубликован 1-минутный видеоролик, на котором Ан Чжи Ëн прогуливается по вечернему Сеулу. 19 апреля состоится публикация тизера видеоклипа к альбому, на 14-15 мая в Сеуле запланирован концерт «Румяных подростков». Подробности – в социальных сетях продюсерского агентства Shofar Entertainment.