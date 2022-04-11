В РК выбрали перспективный видеоконтент

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Министерство спорта, культуры и туризма РК совместно с Корейским центром развития культурного контента в рамках проекта по поддержке медийного видеоконтента выбрало 69 работ. В этом году количество выделенных средств увеличилось почти в два раза, составив 20 млн долларов. В категории OTT (видео по запросу) финансовую поддержку получат 13 работ, в том числе сериалы «Доставщик» (딜리버리맨), «Сможем ли мы стать друг другу чужими?» (남이 될 수 있을까), передачи «Служебный роман» (사내연애), «Десктоп» (데스크탑) и другие. В категории контента, созданного с использованием новых технологий, включая дополненную и виртуальную реальность, были выбраны десять программ. Среди них оказалась передача «Виртуальная топ-десятка» (버추얼 가요톱텐). Среди 23 работ медийного контента отмечены сериалы «Младший сын миллионера» (재벌집 막내 아들) в главной роли с актёром Сон Чжун Ги (송중기) и «Зонт» (슈룹) в главной роли с актрисой Ким Хе Су (김혜수).