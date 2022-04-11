Полицейский университет (6) 뭐 틀린 말 했어?

Диалог недели

동호(Тон Хо) : 제가 사과는 언제쯤 하시나 기다렸는데, 오늘도 그냥 가시네?

Я ждал, когда же вы наконец извинитесь, но и сегодня - без извинений.

왜? 내가 뭐 틀린 말 했어?

А что? Разве я что-то неправильно сказал?

아니 사람 하나 잘못 들여서 학교 위상이 이게 뭐냐고.

Наняли не того, кого надо, и из-за этого вся репутация школы страдает.

아, 둘인가?

А, подожди, даже двух таких!

동만(Тон Ман) : 그러게요. 근본도 없는 것들이 굴러들어와서 사고나 치고.

Да, да. Странные люди устроились на работу и создали проблемы.

죄송하게 됐습니다.

Ну что ж, извиняюсь.





Фраза недели

뭐 틀린 말 했어?

[Мо тхыл-лин маль хэ-ссо]

Разве я что-то неправильно сказал?





Примеры

☞ 안됬긴한데, 내가 뭐 틀린 말 했어?

«Жалко, но разве я что-то неправильно сказал?»





Другие выражения

☞ 너가 언제쯤 오나 기다렸는데, 오늘도 안 오네.

«Я ждал, когда же ты наконец придешь, и сегодня ты не пришел».





☞ 코로나가 언제쯤 끝나려나 기다렸는데, 끝날 기미가 보이질 않네.

«Я ждал, когда же наконец закончится ковид, но не вижу признака конца пандемии».



