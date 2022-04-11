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Дата рождения: 6 января 1986 г.

Рост: 173 см

Дебют: пьеса «Двенадцать» (12인), 2011 г.





Актёр Ким Сон Гю дебютировал в 2011 году, приняв участие в постановке пьесы «Двенадцать». В 2014 году впервые снялся в кино. Его первой работой стал фильм «Специалисты» (기술자들), в котором он получил небольшую роль. Через два года актёр принял участие в съёмках своего второго фильма «Тоннель» (터널). Первую роль второго плана получил в фильме «Лица вне закона» (범죄도시), благодаря которой привлёк внимание общественности. Первый фильм, в котором актёр сыграл главную роль, называется «Бандит, полицейский и дьявол» (악인전), благодаря которому приобрёл ещё большую популярность. Параллельно со съёмками в кино Ким Сон Гю с 2019 года снимается в сериалах. Его первой работой стал сериал «Королевство» (킹덤). В 2020 году на экраны вышел сериал «Половина от половины» (반의반), в котором актёр сыграл одну из главных ролей. Среди последних работ Ким Сон Гю стоит выделить сериал «Король свиней» (돼지의 왕).