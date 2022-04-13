Рассказ «История о полыни» писателя Чхве Иль Нама

ⓒ Getty Images Bank

Ин Сун оторвалась от выкапывания полыни и взглянула на горы. Весеннее солнце окутывало теплом, словно одеяло во сне. Хорошо! Как хорошо!

Тело неудержимо покачивалось, сердце разрывалось. Лучи солнца приятно щекотали своим теплом спину, покрытую лишь тонкой рубашкой, отчего ощущалось непреодолимое желание что-нибудь разгрызть или с силой разорвать.









Весной за целый месяц Ин Сун не съела ни рисинки, питаясь лишь кашей из полыни на завтрак и ужин. Она не подавала виду, но внутри ей становилось страшно от мысли, что мать родит ребёнка зеленоватого цвета, отливающего полынью. И это ещё не всё. Ин Сун казалось, что и у неё, и у матери цвет кожи постепенно отливал зелёным.





봄철 한 달 동안을 두고 밥꼴을 못 보고

아침 저녁을 거의 쑥죽으로만 살아온 인순이에게는

어머니가 낳을 애기는 어쩌면 쑥빛을 닮아 퍼럴 것이리란 생각에

남몰래 혼자 속으로 두려워해 오고 있었다.





그 뿐이 아니다.

어머니나 자기의 살빛도 차차 퍼런 색깔로

변해 가는 듯만 했다.





뒤볼 때 보면,

대변은 말할 것도 없고 오줌도 다소는 퍼렇게 보인다.

자기 몸뚱어리의 어느 곳이든 쥐어짠다면

창병 걸린 닭 똥물 비슷한 거무튀튀한 쑥물이

금방 비어져 나올 것 같았다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Полынь обладает необычным запахом и цветом. Её часто добавляют в рисовые хлебцы и другие блюда для придания особенности. Однако в данном произведении полынь символизирует совсем другое – нищету, бедность, голод. Сам писатель Чхве Иль Нам родился в 1932 году, его юность пришлась на конец эпохи японской оккупации. Думаю, что автор хотел передать в рассказе свои воспоминания о бедности, мобилизации в годы войны, трудностях, с которыми столкнулись корейцы.









Со стороны моляров тут же проступила слюна, окутывая собой рисинки. Ещё один раз, и ещё раз, на этот раз она взяла немного больше. Приятная сладковатая жидкость стекала по горлу. Ин Сун не переставала жевать.

Тут Ин Сун решила взять рис домой, чтобы приготовить его матери. Безо всяких колебаний она поставила свою корзинку рядом с кувшином для риса, отодвинула в сторону полынь и зачерпнула зерно.

Вслед за шлепком у Ин Сун всё поплыло перед глазами, она упала вперёд. Затем грубая рука схватила её за шкирку.

- Ах ты, мерзавка! Ещё совсем мелюзга, а уже воруешь?

Только теперь Ин Сун осознала, что рис был чужим и её застали за воровством. Она залилась краской и не знала, что делать.





단번에 양쪽 어금니에서 단침이 흘러나와 쌀알을 감춘다.

또 한 번, 또 한 번,

이번엔 조금 많이 털어 넣었다.

고소한 뜨물이 목구멍을 타고 내려간다.

인순이는 자꾸만 씹었다.





그러다가 이것을 집으로 가져가서 어미니와 밥을 지어 먹으려니 작정하고는,

아무 거리낌 없이 소쿠리를 쌀둥지에다 대어

쑥을 한옆으로 제치고 쌀을 쓱 밀어 넣고 있었는데

턱, 하는 소리와 함께 인순이는 눈앞이 아찔해지면서 앞으로 거꾸러졌다.

뒤미처 우악스런 손이 인순이의 머리를 낚아채었다.





“꽤씸한 년, 조막만한 것이 벌써부터 남의 물건을 훔쳐?”





인순이는 그제야 쌀이 남의 것이었고

자기는 그것을 도둑질하다가 들켰다는 사실을 깨닫자,

얼굴이 화끈화끈 달아오르며 어쩔줄을 몰랐다.









Писатель Чхве Иль Нам родился в 1932 году в городе Чончжу провинции Чолла-Пукто. Дебютировал в 1956 году с рассказом «Отмена усыновления».