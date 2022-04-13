Национальные символы Северной Кореи

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У каждой страны есть государственные символы, такие как национальный флаг, гимн и цветок, отражающие её историю и культуру. Национальные символы используются для того, чтобы вселить патриотизм в сердца людей и продвигать имидж страны на международном уровне. В 2018 году в Пхеньяне вышла в свет книга под названием «Национальные символы КНДР». В ней подробно рассказано о таких символах страны как её официальное название, герб, флаг, гимн, язык, цветок, дерево, птица, собака и спиртной напиток. Более подробно о национальных символах Северной Кореи расскажет научный сотрудник Корейского института лесного хозяйства госпожа О Сам Он.