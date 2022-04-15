Жизнь важнее идеологии. Ч.1





Основанный на реальных событиях фильм «Могадишо» рассказывает о том, как 30 лет назад сотрудникам посольств Южной и Северной Кореи удалось вместе бежать из охваченного гражданской войной Сомали. Режиссёр Рю Сын Ван в свойственной ему гуманистической манере показывает, что перед стремлением выжить идеология и система оказываются бессильны.





Основанный на реальных событиях фильм «Могадишо» (2021 г.) рассказывает о том, как 30 лет назад, в 1990 г., сотрудникам посольств Южной и Северной Кореи удалось вместе бежать из охваченного гражданской войной Сомали. Ключевой эпизод картины — сцена, когда примерно 20 сотрудников посольств Юга и Севера с семьями, набившись в четыре машины, под градом пуль едут в сторону посольства Италии. Почти все сцены были сняты без использования компьютерной графики в напоминающем Могадишо марокканском городе Эс-Сувейра.

© Lotte Entertainment

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Сюжет фильма «Могадишо» основан на реальной истории, которая больше похожа на кинематографический вымысел. 30 декабря 1990 года в Могадишо, столице Сомали, демонстрации против затянувшейся диктатуры генерала Сиада Барре вызвали госпереворот и переросли в гражданскую войну. И тогда сотрудники посольств Южной и Северной Кореи, в обычное время занятые взаимной критикой и интригами, объединившись, сумели вместе вырваться из охваченного хаосом города.





Почему же режиссёр Рю решил экранизировать это событие, ставшее самым драматичным моментом в истории южнокорейской дипломатии? Вероятно, в этой истории, когда дипломаты противостоящих Юга и Севера, находясь в третьей стране, боролись бок о бок за то, чтобы просто выжить, его тронуло нечто большее, чем просто захватывающий сюжет.





— Мне было любопытно, что там случилось на самом деле, поэтому я поискал связанные с этим материалы в прессе, и оказалось, что это очень драматическая история, — говорит Рю. — И я подумал, что было бы здорово, если бы кто-нибудь, неважно кто, снял об этом хороший фильм.





ДВЕ ВОЙНЫ

Фильм охватывает период в шесть недель, с начала декабря 1990 года по 12 января 1991 года, когда сотрудникам двух посольств удалось покинуть столицу. Рю детально воспроизвёл фон, на котором происходят события, но в то же время заново, кинематографически, скомпоновал детали характеров персонажей и событий. На экране разворачиваются, накладываясь друг на друга, две войны. В первой половине фильма в фокусе внимания дипломатическая война между послами Юга и Севера, которые, встречаясь с ключевыми фигурами в правительстве Сомали, заняты лоббированием интересов своих стран. Первая половина фильма также посвящена тщательному выстраиванию образов главных героев и воссозданию бэкграунда, приведшего к гражданской войне. Рю так объясняет данное решение:





— Я подумал, что для того, чтобы зрители прочувствовали персонажей и испытали вместе с ними, что такое война, нужно, как минимум, реалистично показать, какой процесс привёл к тому, что эта война разразилась. Вплоть до выхода фильма на экраны я нервничал. Тот, кто снимает фильм, хорошо знает изображённые в нём события, но для зрителя это первая встреча. Поэтому я переживал, сумел ли я представить зрителям непривычный исторический фон. По счастью, кажется, зрители смогли без особого труда понять развитие событий в фильме.

В начале фильма соотношение сил в межкорейской игре было в пользу Севера, но к середине картины оно выравнивается и создаётся напряжённое равновесие к тому моменту, когда начинается война. После того как повстанцы вторгаются в столицу и захватывают власть, нарратив смещается с дипломатической войны между Югом и Севером на совместное драматическое бегство из Могадишо.





Посол Южной Кореи принимает просьбу о помощи от персонала посольства Северной Кореи, забыв на время о разделении. В отчаянной ситуации северокорейцы не могут позволить себе такую роскошь, как переживания по поводу того, что на родине их заподозрят в симпатиях к Югу, а южнокорейцы — из-за того, что они нарушают закон о госбезопасности, контактируя с северянами. Общая цель одна — бежать и выжить.





Ким Сон Хун, журналист «CINE21»





Полный текст статьи «Жизнь важнее идеологии»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





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