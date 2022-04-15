Марина Асеева из России
2022-04-15
#Мелодии Кореи l 2022-04-14
Весной, когда воздух словно наполнен теплом и любовью, особенно часто вспоминаются песни о любви. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с песнями о любви Чхун Хян и Ли Мон Рёна - героев известного эпоса «Сказание о верной Чхун Хян». Эта история пересказывается уже много лет подряд как в оригинальных, так и в современных интерпретациях.
Выпуск 561. Песни о героях «Сказания о верной Чхун Хян»
* Песня о любви «Саранга» – Ли Бон Гын (вокал), ансамбль «Вторая луна»
* Песня «Чхунхянга» – Со Чжин Силь (вокал), диджей Мисо
* Песня «Ссуктэмори» – Пак Э Ри (вокал)
2022-04-15
2022-04-15
2022-04-14
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