Музыкальные новинки марта 2022 года





В этом году март оказался довольно «жарким» в музыкальном мире страны: только в сфере K-POP было целых 26 камбэков айдол групп и сольных исполнителей, а также состоялись дебюты новичков. Мы постарались подобрать для вас песни разных исполнителей и жанров!

Нашу рубрику мы открыли с веселой музыкальной дорожкой жанра трот «Ты – моя любовь»(당신은 내 사랑)». «Корейскому Элвису Пресли» 76 лет, но он до сих пор активно выпускает новые музыкальные работы!

Далее мы представили вашему вниманию трек «Желаю тебе»(바랄게) в исполнении Син Чжи(신지), вокалистки знаменитой в стране трио Кхоётхэ(코요태). Кхоётхэ – самая долгоживущая смешанная группа, которая ни разу не распадалась с момента дебюта в 1998 году. Син Чжи – единственная участница в группе, кто помнит формирование Кхоётхэ. Певица выпустила свой первый сольный альбом в 2008 году и с тех пор регулярно представляет цифровые синглы. И вот, в марте вышел ее первый мини-альбом под названием [Всегда здесь](Always here).

Наверное, вам не очень знакомо имя «На Юн Квон»(나윤권). На Юн Квон дебютировал в 2004 году с первым альбомом под названием [Зависимость](중독). Его часто называют «некоронованным королем»: все, кто хоть раз слушал его, хвалят певца за великолепные вокальные данные. Неизвестно по какой причине, но почему-то слава и всеобщая популярность обходят На Юн Квона стороной. Надеюсь, что к певцу придет все-таки его звездный час в ближайшее время. В эфире прозвучала проникновенная балладная песня «Пройдет сегодня»(오늘이 지나면).

В марте уникальный кроссоверный квартет Forestella(포레스텔라) выступил в качестве гостя в программе «Заметки Ю Хи Ёля»(유희열의 스케치북). Песня, с которой выступили Forestella в этом шоу, называется «Невинный мачо»(순정마초). Эта композиция появилась на свет благодаря всемирно популярной корейской шоу-программе «Бесконечный вызов»(무한도전).

Следом на наших волнах прозвучала заразительная песня «HONEY» или же «Мёд» в исполнении Солы(솔라) из MAMAMOO(마마무). Этот трек поможет вам зарядиться бодростью!

Последними двумя песнями нашей программы были энергичные рок-композиции! Первым прозвучал трек «Моби Дик»(모비딕) в исполнении рок-бэнда-новичка по имени CNEMA(시네마). Этот коллектив был сформирован в марте прошлого года по итогам шоу талантов для сольных музыкальных исполнителей «Super Band 2»(슈퍼밴드2). CNEMA заняли второе место в финале.

В завершении нашей рубрики прозвучала еще одна заводная рок-песня под названием «Начало»(시작) от автора-исполнителя Ким Пхиля(김필).