В РК будет реформирована система подсчёта возраста

ⓒGetty Images Bank

Комиссия по приёму президентских полномочий готовится к реформированию системы подсчёта возраста южнокорейцев в целях устранения разногласий и неопределённости в юридических и административных вопросах. В настоящее время в стране используются три системы измерения возраста человека. В повседневной жизни используют так называемый «корейский возраст», согласно которому человеку в момент его рождения уже исполняется один год и прибавляется ещё год в первый день нового года. Вторая система - общепринятая в мире, согласно которой возраст человека высчитывается со дня его рождения, а третья система добавляет год к возрасту человека только в первый день нового года.

Например, человеку, родившемуся 31 декабря 2020 года, в настоящее время 3 года по корейской системе, 1 год по международной и 2 года по третьей системе. Одновременное существование трёх систем не доставляет серьёзных неудобств в обычной жизни, но вызывает путаницу в юридических, административных и социальных вопросах. Например, спор между районным и Верховным судами по определению «пикового» возраста, после которого снижается зарплата, продолжается уже более шести лет.

В качестве другого примера можно привести рекомендации о вакцинации препаратом AstraZeneca, который не советуют использовать лицам до 30 лет. Поскольку система подсчёта этого возраста была не указана, люди сталкивались с трудностями при бронировании вакцинации. Новое правительство намерено ввести правила подсчёта возраста по международной системе, внеся поправки в соответствующие законы.