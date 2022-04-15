Инфляция в мире и РК продолжает расти

ⓒYONHAP News

Впервые за десять лет рост потребительских цен в Республике Корея превысил 4%. Это обусловлено изменениями во всей мировой экономике, которая страдает из-за резкого повышения цен на сырьё и зерно на фоне конфликта в Украине. По данным Банка международных расчётов, среди развитых стран доля государств с инфляцией выше 5% достигла 60%. Такая ситуация наблюдается впервые с 1980-х годов.

Как правило, целевой показатель инфляции для развитых экономик составлял 2%. Однако в марте этого года инфляция в США составила 8,5%, в Германии – 7,3%, в Италии – 6,7%. В 19 европейских государствах, использующих евро, рост потребительских цен в марте впервые составил 7,5%. В США такой инфляции не было уже 40 лет. Вместе с тем, в развивающихся странах потребительские цены растут ещё более быстрыми темпами. По данным Банка международных расчётов, в половине этих государств темпы инфляции превысили 7%, а в Аргентине и Турции - 50%. В марте инфляция в Бразилии составила 11,3%, а в Индии – 6,95%. Пока сильный рост цен не коснулся лишь Китая и Японии.

В Республике Корея уровень инфляции в марте составил 4,1% по сравнению с мартом прошлого года. Рост мировых цен на нефть привёл к тому, что только в этом году нефть подорожала примерно на 35%. За этот же период примерно на 42% подорожала пшеница, на 26% - соя, на 30% - кукуруза. В этой связи индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) вырос в марте на 12,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Уже второй месяц подряд этот показатель демонстрирует максимальный рост.

Для сдерживания инфляции Банк Кореи принял решение о повышении учётной ставки на 0,25% - до 1,5%. Предыдущее повышение ставки произошло всего три месяца назад. Ранее правительство объявило о дополнительном снижении налогов на топливо.