Новое правительство РК не откажется от атомной энергетики

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Политика действующего правительства привела к увеличению выбросов парниковых газов, что может вызвать рост цен на электроэнергию и снижение ВВП страны. Об этом заявили 12 апреля представители комиссии по приёму президентских полномочий. Данное заявление фактически означает отмену политики нынешнего президента Мун Чжэ Ина по отказу от ядерной энергетики. Для устранения отрицательных последствий прежней политики комиссия намерена разработать откорректированный стратегический план достижения углеродной нейтральности. Документ будет определять пять направлений построения политики: сосуществование возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, укрепление системы исследований и разработок зелёных технологий, расширение участия третьих лиц на рынке сертифицированных сокращений выбросов, создание альянсов с другими странами в области климата и энергетики, укрепление системы глобального сотрудничества.

Политика действующего правительства предусматривает сокращение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году за счёт увеличения возобновляемых источников энергии и перехода на экологически чистую энергию. Однако в комиссии по приёму президентских полномочий считают, что в 2021 году выбросы парниковых газов выросли более чем на 4% и продолжат расти. Это связано с тем, что в результате сокращения работы АЭС увеличилось производство электроэнергии на угольных и газовых электростанциях. Эксперты подсчитали, что при сохранении цели увеличить долю возобновляемых источников энергии до 70% к 2050 году ежегодный рост тарифов на электроэнергию до 2050 года составит 4-6%. Кроме того, согласно докладу Корейского института развития (KDI) за 2021 год, нынешняя политика приведёт к ежегодному сокращению ВВП страны на 0,7% до 2030 года и на 0,5% до 2050 года.