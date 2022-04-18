Музыкальный мир пианиста-композитора Хэ И Чжуна (Hey Joon)

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В очередной рубрике «Всё кроме K-POP» апрельского выпуска было представлено творчество музыканта по имени Хэ И Чжун(해이준). Об этом исполнителе известно не много – молодой парень сочиняет замечательные музыкальные произведения и виртуозно исполняет их на пианино. А также свое имя по-английски он пишет как «Hey Joon». Музыкант дебютировал 20 февраля 2020 года, выпустив первый сингл под названием «Вернуться к воспоминаниям»(기억을 더듬다), или же «Feel the Memory». Эта композиция прозвучала в самом начале нашей рубрики. Парень отметил, что для его творчества вдохновением становятся его воспоминания. Поэтому Хэ И Чжун выбрал слово «воспоминания» ключевой темой своего альбома. Далее на наших волнах прозвучали приятные и теплые музыкальные пьесы «Солнечный свет»(햇살) и «Весенние цветы»(봄꽃).

В октябре 2020 года музыкант выпустил свой первый полноформатный альбом под названием [Постепенно сливаться](서서히 물들다). Сюда вошли все представленные ранее артистом синглы, включая дебютную работу «Вернуться к воспоминаниям» и титульный трек альбома, который называется «Пройти реку разлуки»(이별의 강을 건너다). Заглавная композиция существует в двух версиях: одна – только в исполнении фортепиано, а вторая – в исполнении трио – фортепиано, скрипки и виолончели. Нашим радиослушателям была предложена версия фортепианного трио. Следом в нашем эфире прозвучали музыкальные пьесы «Ты не один»(넌 혼자가 아니야), «Постепенно сливаться»(서서히 물들다) и «Предаться воспоминаниям»(회상).