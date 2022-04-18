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Воздушное убийство (공기살인)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-04-18


Режиссер: Чо Ëн Сон

В ролях: Ким Сан Гён, Ли Сон Бин, Юн Гён Хо, Со Ëн Хи, Ли Чжи Хун

Премьера: 22 апреля 2022 г.


Неизвестная болезнь с приходом весны становится причиной смерти многих жителей страны и по окончании лета исчезает, будто её не было вовсе. В чём причина смерти людей, и кто в этом виноват – загадка, которую предстоит разгадать героям фильма.

Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
Воздушное убийство (공기살인)
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