Воздушное убийство (공기살인)





Режиссер: Чо Ëн Сон

В ролях: Ким Сан Гён, Ли Сон Бин, Юн Гён Хо, Со Ëн Хи, Ли Чжи Хун

Премьера: 22 апреля 2022 г.





Неизвестная болезнь с приходом весны становится причиной смерти многих жителей страны и по окончании лета исчезает, будто её не было вовсе. В чём причина смерти людей, и кто в этом виноват – загадка, которую предстоит разгадать героям фильма.