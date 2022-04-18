Воздушное убийство (공기살인)

Певец PSY выпускает студийный альбом
2022-04-18
#Новости шоу-бизнеса l 2022-04-18
Режиссер: Чо Ëн Сон
В ролях: Ким Сан Гён, Ли Сон Бин, Юн Гён Хо, Со Ëн Хи, Ли Чжи Хун
Премьера: 22 апреля 2022 г.
Неизвестная болезнь с приходом весны становится причиной смерти многих жителей страны и по окончании лета исчезает, будто её не было вовсе. В чём причина смерти людей, и кто в этом виноват – загадка, которую предстоит разгадать героям фильма.
2022-04-18
2022-04-16
2022-04-16
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