В РК переснимут фильм «Тоже»

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В РК будет снят римейк романтической мелодрамы «Тоже» (동감) режиссёра Ким Чжон Гвона (김정권). На главные роли приглашены актёр Ë Чжин Гу (여진구) и актриса Чо И Хён (조이현). Кроме них в съёмках фильма примут участие актриса Ким Хе Юн (김혜윤), актёры На Ин У (나인우) и Пэ Ин Хёк (배인혁). На должность режиссёра приглашена Со Ын Ëн (서은영), ранее представившая успешный фильм «Признание» (고백). Съёмки начнутся уже в мае, сообщает киностудия GOGO Studio. Оригинальная версия фильма вышла в прокат в мае 2000 года. Главные роли тогда исполнили актёр Ю Чжи Тхэ (유지태) и актриса Ким Ха Ныль (김하늘). Кинокартина «Тоже» представляет собой романтическую историю между девушкой Со Ын и парнем Ином. Со Ын живёт в 1979 году, а Ин – в 2000 году. Однажды лунной ночью двое узнают о существовании друг друга благодаря радиостанции, через которую начинают общаться несмотря на расстояние во времени.