Утверждён состав нового сериала от KBS2

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Телеканал KBS2 объявил список актёров, которые примут участие в съёмках нового сериала «Настоящая битва» (진검승부). На главные роли были приглашены актёр То Гён Су (도경수) и актриса Ли Сэ Хи (이세희). Артисты исполнят роли сотрудников центральной окружной прокуратуры Сеула по имени Чин Чжон и Син А Ра. Чин Чжон работает на хорошей должности в прокуратуре, однако считается неудачником среди коллег. Мужчина обладает привлекательной внешностью, весёлым и добродушным характером. Одна из его отличительных черт – это желание в любой ситуации встать на сторону слабого. Его коллега Син А Ра, напротив, поддерживает хорошие отношения на работе, аккуратно выполняет поставленные задачи, хладнокровно оценивают любую, даже самую сложную ситуацию. Сериал представляет собой историю о борьбе прокуроров с коррупцией, укоренившейся на уровне прокуратуры и всего государства в целом. Его начало показа запланировано на второе полугодие 2022 года.