Новый проект от продюсерского агентства HYBE

Певец PSY выпускает студийный альбом
2022-04-18
Продюсерское агентство HYBE анонсировало дебют гёрл-группы LE SSERAFIM (르세라핌), которая 2 мая представит первый мини-альбом под названием FEARLESS. Коллектив состоит из шести участниц, две из которых являются гражданками Японии. Это Мияваки Сакура (미야와키 사쿠라), Ким Чхэ Вон (김채원), в прошлом участницы группы IZ*ONE (아이즈원), участница музыкального конкурса Produce 48 (프로듀스48) Хо Юн Чжин (허윤진), а также Накамура Кацуха (나카무라 카즈하), Ким Га Рам (김가람) и Хон Ын Чхэ (홍은채). Девушки будут выступать в составе продюсерского агентства SOURCE MUSIC, входящего в компанию HYBE. В создании группы принимал участие лично Пан Си Хёк (방시혁), создатель всемирно известной группы BTS (방탄소년단). Название LE SSERAFIM берёт начало из выражения IM FEARLESS, порядок букв которого был несколько изменён.
2022-04-18
2022-04-16
2022-04-16
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