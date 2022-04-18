Новый проект от продюсерского агентства HYBE

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Продюсерское агентство HYBE анонсировало дебют гёрл-группы LE SSERAFIM (르세라핌), которая 2 мая представит первый мини-альбом под названием FEARLESS. Коллектив состоит из шести участниц, две из которых являются гражданками Японии. Это Мияваки Сакура (미야와키 사쿠라), Ким Чхэ Вон (김채원), в прошлом участницы группы IZ*ONE (아이즈원), участница музыкального конкурса Produce 48 (프로듀스48) Хо Юн Чжин (허윤진), а также Накамура Кацуха (나카무라 카즈하), Ким Га Рам (김가람) и Хон Ын Чхэ (홍은채). Девушки будут выступать в составе продюсерского агентства SOURCE MUSIC, входящего в компанию HYBE. В создании группы принимал участие лично Пан Си Хёк (방시혁), создатель всемирно известной группы BTS (방탄소년단). Название LE SSERAFIM берёт начало из выражения IM FEARLESS, порядок букв которого был несколько изменён.