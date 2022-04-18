Певец PSY выпускает студийный альбом





Певец PSY (싸이) 29 апреля представит девятый студийный альбом. Его выход приурочен к десятилетию со дня выпуска самого известного хита в творчестве певца – «Каннам стайл» (강남스타일). Последний, восьмой, студийный альбом PSY вышел пять лет назад, в мае 2017 года. Певец PSY каждые десять лет представляет миру музыкальные треки, которые впоследствии становятся популярными по всему миру. В 2002 году была написана песня «Чемпион» (챔피언), в 2012 году – песня «Каннам стайл». Прошло ещё десять лет с момента выхода последнего хита, поэтому, вполне возможно, в этот раз певец ещё раз удивит поклонников музыкальной новинкой. Певец Пак Чэ Сан (박재상), более известный всему миру как PSY, дебютировал в 2001 году. За всю свою карьеру он написал и исполнил немало песен, полюбившихся как в РК, так и за её пределами. В 2019 году артист основал продюсерское агентство Pnation (피네이션), в составе которого выступают певицы Хён А (현아), Heize (헤이즈), Джесси (제시), репер Swings (스윙스) и многие другие исполнители.