Полицейский университет (7) 하는 거 봐서

Диалог недели

강선호(Кан Сон Хо) : 수사 다 끝나면 학교로 돌아오실 거죠?

После расследования вы вернётесь в школу, да?

유동만(Ю Дон Ман) : 너 하는 거 봐서 임마.

Посмотрим на твое поведение.

강선호(Кан Сон Хо) : 왜 이렇게 튕기세요?

Что вы ломаетесь?

유동만(Ю Дон Ман) : 싫으면 튕기지도 않아 이 새꺄.

Я ломаюсь, потому что ты мне нравишься.

강선호(Кан Сон Хо) : 예?

Что?





Фраза недели

하는 거 봐서

[Ха-нын го ва-со]

Посмотрим на твое поведение.





Примеры

– 엄마, 우리 동물원 가요.

«Мама, давай поедем в зоопарк».

– 너 하는 거 봐서.

«Посмотрим на твое поведение».





Другие выражения

☞ 왜 튕기세요?

«Почему вы ломаетесь?»





☞ 왜 튕겨?

«Почему ты строишь недотрогу?»



