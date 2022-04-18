Полицейский университет (7) 하는 거 봐서

Певец PSY выпускает студийный альбом
2022-04-18
#Говорим как герои сериалов l 2022-04-18
Диалог недели
강선호(Кан Сон Хо) : 수사 다 끝나면 학교로 돌아오실 거죠?
После расследования вы вернётесь в школу, да?
유동만(Ю Дон Ман) : 너 하는 거 봐서 임마.
Посмотрим на твое поведение.
강선호(Кан Сон Хо) : 왜 이렇게 튕기세요?
Что вы ломаетесь?
유동만(Ю Дон Ман) : 싫으면 튕기지도 않아 이 새꺄.
Я ломаюсь, потому что ты мне нравишься.
강선호(Кан Сон Хо) : 예?
Что?
Фраза недели
하는 거 봐서
[Ха-нын го ва-со]
Посмотрим на твое поведение.
Примеры
– 엄마, 우리 동물원 가요.
«Мама, давай поедем в зоопарк».
– 너 하는 거 봐서.
«Посмотрим на твое поведение».
Другие выражения
☞ 왜 튕기세요?
«Почему вы ломаетесь?»
☞ 왜 튕겨?
«Почему ты строишь недотрогу?»
2022-04-18
2022-04-16
2022-04-16
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