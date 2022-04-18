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Полицейский университет (7) 하는 거 봐서

#Говорим как герои сериалов l 2022-04-18

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

강선호(Кан Сон Хо) : 수사 다 끝나면 학교로 돌아오실 거죠? 

После расследования вы вернётесь в школу, да?

유동만(Ю Дон Ман) : 너 하는 거 봐서 임마. 

Посмотрим на твое поведение. 

강선호(Кан Сон Хо) : 왜 이렇게 튕기세요? 

Что вы ломаетесь? 

유동만(Ю Дон Ман) : 싫으면 튕기지도 않아 이 새꺄. 

Я ломаюсь, потому что ты мне нравишься. 

강선호(Кан Сон Хо) : 예? 

Что?


Фраза недели

하는 거 봐서

[Ха-нын го ва-со] 

Посмотрим на твое поведение.


Примеры

– 엄마, 우리 동물원 가요.

«Мама, давай поедем в зоопарк».

– 너 하는 거 봐서. 

«Посмотрим на твое поведение». 


Другие выражения

☞ 왜 튕기세요?

«Почему вы ломаетесь?»


☞ 왜 튕겨? 

«Почему ты строишь недотрогу?»


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