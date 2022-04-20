Рассказ «Игра в тень» писательницы Чхон Сон Нан

ⓒ Getty Images Bank

5 декабря 2037 года

Мне следует написать рассказ об одиночестве. Героем пусть будет космонавт, как и я. Не выдержав жизни на родной планете, он улетит, словно в ссылку. Так он окажется на просторах космоса. Но, в конце концов, он и там не сможет найти ответа. И вернётся обратно. На родную планету, наполненную болью. Для того, чтобы увидеть лишь одного человека. Чтобы обрести его утешение и сочувствие.









Моя работа - одна из причин, по которой я решила сделать операцию. Я могу не страдать, если не буду сочувствовать другим людям. Когда появилась эта операция, в медицинских кругах давали следующие разъяснения. У каждого в голове есть зеркало. Его можно направить в душу другого человека. Это зеркало позволяет наблюдать за эмоциями человека, имитировать его, вызывать сочувствие. Гнев собеседника, его боль и следовательно моё сочувствие – все эти эмоции ставят меня в одно положение с собеседником.





내가 수술을 결심하게 된 이유 중 가장 큰 몫은 직업에 있었다.





타인에게 공감하지 않음으로써 상처받지 않을 수 있다.

수술이 처음 소개되었을 때 의학계에서는 그렇게 설명했다.

누구나 머릿속에 거울을 가지고 있다.

상대방의 마음을 비출 수 있는 거울이다.

그 거울을 통해 상대방의 감정을 관찰하고 모사하며 공감을 이끌어낸다.

상대방의 화난 마음, 상처받은 마음,

그로 인해 내 안에서 피어나는 공감대의 형성,

그 감정이 나를 상대방과 같은 처지에 놓이게 한다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Стать чьей-либо тенью значит разделить с кем-либо его боль. В произведении героини называют это сверхъестественной способностью, ведь на самом деле это не так просто. Именно поэтому люди будущего удалили у себя эту способность. Они хотели защититься. Сочувствуя чужой боли, человек страдает сам. Но стали ли люди счастливее, избавившись от способности сопереживания? По героиням Ён Чжон и И Ра становится понятно, что не стали. Иногда люди игнорируют или отказываются от возможности сопереживать. Но возможно именно желание сочувствовать, несмотря на всю боль, и есть последний способ стать человечнее.









- Ты снова играешь в тень?

- Я разделяю с тобой твою боль.

Знаю, что не смогу разделить боль До А, так как никогда не смогу ею стать, и всё-таки вдруг… До А становилась моей тенью и разделяла по крупицам мою боль. Как бы я хотела тоже это уметь.

Когда До А поднимется, я расскажу ей всё, что не могла рассказать, решу уравнение, которое не могла решить раньше. Я буду имитировать твои движения, повторять твои слова, обниму тебя сзади и прошепчу, что всё в порядке.

Когда я рядом с До А, в груди понемногу ощущается покалывание, как будто сводит мышцу. Возможно, это сильное чувство между нами сможет вернуть меня в начальное состояние.





‘또 그림자 하는 거야?’

‘네가 아파하는 걸 내가 나눠가지는 거야’





나는 절대로 도아가 될 수 없으므로,

그 아픔을 나눠 가질 수 없다는 걸 알고 있는데도 혹시 몰라서.

도아는 내 그림자가 되어 내 아픔을 조금씩 나눠가졌다.

나도 그럴 수 있기를 빌어.





도아가 일어나면 끝내 하지 못한 이야기를 마저 할 것이고,

끝내 풀지 않은 공식을 풀어낼 것이다.

네 행동을 따라 할 것이고, 네 말을 따라 읊으며

너를 등 뒤에서 끌어안고 괜찮다고 속삭일 것이다.





도아와 함께 있으면 조금씩 가슴께가 아려온다.

근육이 뭉친 것처럼 말이다.

어쩌면 우리 사이의 가장 강력한 감정 하나가,

내 모든 것을 원상태로 돌려 놓을지도 모르겠다.









Писательница Чхон Сон Нан родилась в 1993 году в г. Инчхон. Дебютировала в 2019 году с рассказом «Обрушившийся мост».