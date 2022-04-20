Северная Корея в зеркале упаковки пищевой продукции

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Нелегко разобраться в таком закрытом обществе, как Северная Корея, но ещё труднее понять живущих там людей. Между Югом и Севером уже много лет не осуществляется прямая торговля и обмены, поэтому аналитики могут лишь предполагать, какова там ситуация на самом деле, основываясь на косвенных методах, в том числе, на спутниковых снимках. Упаковочные материалы, используемые для потребительских товаров, считаются одним из полезных инструментов для понимания современного общества другой страны. Сегодня мы заглянем в Северную Корею через её упаковочные материалы, а поможет нам в этом директор Пусанского центра адаптации северокорейских беженцев «Хана» при Университете Тон-А господин Кан Дон Ван. Он собирает и анализирует упаковки от северокорейских продуктов, которые волны выбрасывают на пляжи пяти южнокорейских островов в Жёлтом море. За последний год господин Кан Дон Ван собрал около двух тысяч пакетов, коробок и пластиковых контейнеров для упаковки северокорейских товаров. 1.400 них он классифицировал и проанализировал.