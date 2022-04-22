Жизнь важнее идеологии. Ч.2
2022-04-22
#Листая журнал <Кореяна> l 2022-04-22
Жизнь важнее идеологии. Ч.2
В картине «Могадишо» запечатлена история о том, как дипломаты двух стран, находящиеся в ситуации противостояния в холодной войне, без помощи государств, своими силами, объединившись бегут из города, охваченного хаосом гражданской войны. В середине фильма есть сцена, когда сотрудники двух посольств впервые вместе ужинают. Супруга южнокорейского посла не может подцепить листок маринованной периллы, и тогда жена посла Северной Кореи помогает ей своими палочками. В этот момент теснит грудь от переполняющих эмоций, потому что здесь показана солидарность, выходящая за рамки идеологических различий.
Во второй половине фильме есть момент, когда около 20 сотрудников посольств Юга и Севера с семьями, набившись в четыре машины, под жесточайшим обстрелом едут в сторону посольства Италии. Это безусловно ключевой эпизод картины и в то же время потрясающая сцена, в которой полностью отражён гуманизм Рю Сын Вана.
— Я хотел сделать так, чтобы это было максимально реалистично, но без зрелищности. Чтобы передать отчаяние людей, которые мчатся сквозь обрушившийся на них град пуль, было важнее создать саспенс, нежели зрелищность, — объясняет Рю. — Именно поэтому камеры сфокусированы на том, что происходит внутри машин, а не снаружи. Чтобы заставить зрителя слиться с персонажами и почувствовать, как будто они сидят с ними в машине, нужно было воспроизвести реальные окружающие звуки. Команда «звуковиков» в студии звукозаписи немало потрудилась, чтобы реалистично воссоздать рёв машин и выстрелы.
Затаив дыхание, ты следишь, как четыре машины, набитые людьми, на небольшой скорости пытаются оторваться от погони повстанцев. И то, что это снято без привычных крупных планов персонажей или выбивающей слезу музыки, по-настоящему впечатляет. Сцена в самолёте, когда сотрудники двух посольств прощаются друг с другом, тоже снята без излишнего драматизма.
— Когда мы снимали сцену в самолёте, актёры плакали. Кажется, это был эмоциональный пик, поскольку мы уже перевалили за экватор съёмочного процесса. А разве могло быть по-другому? Люди провели долгое время в состоянии крайнего напряжения, — вспоминает Рю.
—Я подумал, что для того, чтобы эта сцена имела мощь того, что происходит сейчас, а не истории, закончившейся в прошлом, важнее, чтобы она оставила послевкусие, а не заставила пережить катарсис. Поскольку и так всем было понятно, какие эмоции и смысл должна была передавать та ситуация.
Стремление выжить любой ценой в самой отчаянной ситуации и то, что человеческая жизнь важнее любого режима или идеологии, — вот суть гуманистического посыла Рю, который он всё это время преследовал в своём творчестве.
Ким Сон Хун, журналист «CINE21»
Полный текст статьи «Жизнь важнее идеологии»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
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