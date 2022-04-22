Жизнь важнее идеологии. Ч.2





В картине «Могадишо» запечатлена история о том, как дипломаты двух стран, находящиеся в ситуации противостояния в холодной войне, без помощи государств, своими силами, объединившись бегут из города, охваченного хаосом гражданской войны. В середине фильма есть сцена, когда сотрудники двух посольств впервые вместе ужинают. Супруга южнокорейского посла не может подцепить листок маринованной периллы, и тогда жена посла Северной Кореи помогает ей своими палочками. В этот момент теснит грудь от переполняющих эмоций, потому что здесь показана солидарность, выходящая за рамки идеологических различий.





До того как повстанцы захватили Могадишо, дипломаты двух Корей без устали лоббировали интересы своих страны с тем, что обеспечить им голос Сомали во время голосования по поводу принятия в члены ООН. Здесь показаны напряжённые отношения между южнокорейским послом, которого сыграл Ким Юн Сок (слева), и послом Северной Кореи в исполнении Хо Чжун Хо.

© Lotte Entertainment

Во второй половине фильме есть момент, когда около 20 сотрудников посольств Юга и Севера с семьями, набившись в четыре машины, под жесточайшим обстрелом едут в сторону посольства Италии. Это безусловно ключевой эпизод картины и в то же время потрясающая сцена, в которой полностью отражён гуманизм Рю Сын Вана.





— Я хотел сделать так, чтобы это было максимально реалистично, но без зрелищности. Чтобы передать отчаяние людей, которые мчатся сквозь обрушившийся на них град пуль, было важнее создать саспенс, нежели зрелищность, — объясняет Рю. — Именно поэтому камеры сфокусированы на том, что происходит внутри машин, а не снаружи. Чтобы заставить зрителя слиться с персонажами и почувствовать, как будто они сидят с ними в машине, нужно было воспроизвести реальные окружающие звуки. Команда «звуковиков» в студии звукозаписи немало потрудилась, чтобы реалистично воссоздать рёв машин и выстрелы.





Затаив дыхание, ты следишь, как четыре машины, набитые людьми, на небольшой скорости пытаются оторваться от погони повстанцев. И то, что это снято без привычных крупных планов персонажей или выбивающей слезу музыки, по-настоящему впечатляет. Сцена в самолёте, когда сотрудники двух посольств прощаются друг с другом, тоже снята без излишнего драматизма.





— Когда мы снимали сцену в самолёте, актёры плакали. Кажется, это был эмоциональный пик, поскольку мы уже перевалили за экватор съёмочного процесса. А разве могло быть по-другому? Люди провели долгое время в состоянии крайнего напряжения, — вспоминает Рю.





Режиссёр Рю Сын Ван получил за «Могадишо» награду «Лучший режиссёр» 10 ноября 2021г. на церемонии вручения наград Корейской ассоциации кинокритиков. На этой же церемонии фильм получил также награды за лучшую операторскую работу, лучшую музыку и лучшую роль второго плана.

© Lotte Entertainment

—Я подумал, что для того, чтобы эта сцена имела мощь того, что происходит сейчас, а не истории, закончившейся в прошлом, важнее, чтобы она оставила послевкусие, а не заставила пережить катарсис. Поскольку и так всем было понятно, какие эмоции и смысл должна была передавать та ситуация.





Стремление выжить любой ценой в самой отчаянной ситуации и то, что человеческая жизнь важнее любого режима или идеологии, — вот суть гуманистического посыла Рю, который он всё это время преследовал в своём творчестве.





Ким Сон Хун, журналист «CINE21»





Полный текст статьи «Жизнь важнее идеологии»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Зима, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.