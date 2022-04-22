В РК отменены правила социального дистанцирования

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С 18 апреля в Республике Корея отменены правила социального дистанцирования, введённые два года назад в связи с распространением COVID-19. Отменены ограничения на часы работы общественных мест, количество участников личных встреч, массовых мероприятий, церковных служб. Кафе и рестораны, развлекательные заведения, караоке-центры, бани, спортивные комплексы теперь снова могут работать круглосуточно. Проведение концертов и спортивных соревнований также не ограничивается количеством зрителей. В кинотеатрах, учебных центрах, библиотеках и других заведениях больше не требуется рассадка через одного человека.

С 25 апреля будет также снят запрет на приём пищи в религиозных учреждениях, кинотеатрах и общественном транспорте. При этом подобные заведения должны обеспечить проветривание помещений и попросить посетителей воздержаться от разговоров. Правило ношения масок как в помещениях, так и на улице пока продолжает действовать.

Представители правительства пояснили, что пик распространения штамма Омикрон преодолён, поэтому борьбу с коронавирусом можно проводить в другом формате. При принятии решения правительство также учитывало интересы малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от ограничений.

Тем не менее, опасения по поводу возвращения вируса остаются. Толчком может послужить как новый штамм COVID-19, так и снижение эффекта вакцинации или коллективного иммунитета. В связи с этим с 25 апреля начнётся четвёртый этап вакцинации для пожилых и людей из группы высокого риска.