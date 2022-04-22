В РК вступили в силу конвенции МОТ

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20 апреля в Республике Корея вступили в силу три ключевые конвенции Международной организации труда (МОТ). Это конвенции под номерами 29, 87 и 98, предусматривающие запрет на принудительный труд, свободу ассоциаций и защиту права на организацию, а также применение принципов права на организацию и заключение коллективных договоров. Фактически в южнокорейском законодательстве ничего не изменится, так как соответствующие поправки уже внесены правительством в действующие законы, ратифицированы парламентом и вступили в силу в июле прошлого года.

Тем не менее, представители общественности отмечают расхождения в законодательстве страны и конвенциях МОТ. Например, закон о профсоюзах позволяет уволенным сотрудникам вступать в профсоюз, но начисление зарплаты свыше установленного временного лимита считается незаконным. Кроме того, законодательство запрещает создавать союзы из нетрудящихся, тогда как в конвенциях МОТ написано, что профсоюзы должны самостоятельно определять критерии для вступающих. Противоречивым является и другое положение южнокорейского закона о профсоюзах, согласно которому к профсоюзам не относятся объединения, созданные в политических целях.

В связи с этим представители трудящихся призывают к соблюдению международных стандартов. По их мнению, несмотря на внесение поправок в закон о профсоюзах, основные права работников специального найма нельзя назвать полностью защищёнными, а строгие условия действующего законодательства затрудняют проведение законных забастовок. Представители деловых кругов, тем временем, считают, что ориентация на стандарты МОТ может вызвать побочные эффекты в виде расширения масштабов проблем до мирового уровня, возникновения торговых споров, снижения имиджа отечественных компаний.