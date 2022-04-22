МВФ понизил прогноз роста экономики РК

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Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики на этот год на 0,8% до 3,6%. Прогноз для южнокорейской экономики понижен на 0,5% до 2,5%. Такие же прогнозы для южнокорейской экономики даёт рейтинговое агентство S&P, но прогнозы остальных финансовых учреждений выглядят немного оптимистичнее. Так, правительство прогнозирует в этом году рост экономики на уровне 3,1%, а Банк Кореи – на уровне 3%. Средний прогноз международных инвестиционных банков и финансовых организаций также составляет 3%.

Более пессимистичными выглядят прогнозы МВФ для многих развитых стран. Если для Республики Корея прогноз снижен только на 0,5%, то для Германии - на 1,7%, для Италии – на 1,5%, Великобритании – на 1%, Японии – на 0,9%, Франции – 0,6%. Для США снижение составило 0,3%, а для Канады - 0,2%.

Эксперты МВФ считают, что в этом году рост потребительских цен в Республике Корея составит 4%, что на 0,9% выше прежнего прогноза. Это самый высокий рост с 2011 года, однако такой прогноз выглядит гораздо оптимистичнее, чем для большинства развитых стран. В марте цены южнокорейских производителей уже выросли на 1,3%. Рост этого показателя продолжается уже 16 месяцев. Как правило, на потребительских ценах эффект сказывается через два-три месяца. Поскольку рост цен производителей, скорее всего, продолжится, то и потребительские цены будут расти. Прогноз экономического роста на следующий год пока сохранён на прежнем уровне – 2,9%.

Несмотря на снижение прогноза, среди стран «Большой семёрки» Республика Корея занимает второе место по темпам роста после США. Тем не менее, из-за общей ситуации в мире и сильной зависимости отечественных производителей от внешних факторов говорить о скором восстановлении экономики пока рано.