Цимбалы янгым были завезены в Корею из Китая примерно в XVIII при короле Ёнчжо государства Чосон. Тогда инструмент был приспособлен для исполнения европейской музыки. Однако благодаря усилиям учёных корейские музыканты освоили этот инструмент, и теперь на нём до сих пор исполняется как оригинальная, так и авторская традиционная музыка.





Выпуск 562. Цимбалы янгым

* Мелодия «Хахён тодыри» – Кан Ю Гён (цитра комунго), Чо Иль Ха (цимбалы янгым)

* Мелодия «Там, где прошёл ты» – Группа Murr

* Мелодия «Аркада» – Группа Dongyan Gozupa