Певица Со Ю выпускает первый альбом в составе нового агентства

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Певица Со Ю (소유) 27 апреля выпускает мини-альбом «День и ночь» (Day&Night). В новый альбом войдут пять песен, повествующих об эмоциях человека, меняющихся в зависимости от времени суток. В заглавном треке под названием «Бизнес» (Business) поётся о двух молодых людях, познакомившихся на работе. Слова к песне были написаны рэпером BE’O. Он же принял участие в записи данного музыкального трека. Это первая работа певицы после перехода в новое агентство BPM Entertainment в сентябре 2021 года. До этого времени артистка в течение 11 лет выступала в составе Starship Entertainment. Ранее, в мае 2021 года, Со Ю выпустила сингл под названием «Спокойной ночи, моя любовь» (Good Night MY LOVE).