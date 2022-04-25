Фильм режиссёра Чон Чжу Ри приглашён на Каннский кинофестиваль

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Кинокартина «Следующая Со Хи» (다음 소희) режиссёра Чон Чжу Ри (정주리) приглашена на 75-й Международный Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая 2022 года. Показ фильма состоится в рамках секции «Международная неделя критики». Его сюжет повествует об истории из жизни школьницы Со Хи после трудоустройства на работу в колл-центр. Актриса Пэ Ду На (배두나) сыграла роль детектива по имени Ю Чжин, ведущей расследование дела, в котором оказывается замешана Со Хи. Кроме работы режиссёра Чон Чжу Ри на фестиваль приглашены ещё три южнокорейских фильма – «Решение уйти» (헤어질 결심) режиссёра Пак Чхан Ука (박찬욱), «Брокер» (브러커) режиссёра Хирокадзу Корээда и «Охота» (헌트) актёра и режиссёра Ли Чжон Чжэ (이정재). Последний фильм примечателен тем, что является первым в режиссёрской карьере актёра Ли Чжон Чжэ.