Актёр Чо Чжон Сок снимется в фильме «Пилот»

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Актёр Чо Чжон Сок (조정석) приглашён на главную роль в фильме «Пилот» (파일럿) режиссёра Ким Хан Гёль (김한결). Сюжет фильма развивается вокруг истории из жизни молодого человека по имени Чон У, бывшего пилота, за один день потерявшего работу. Несмотря на случившееся, Чон У всё же удаётся найти работу, однако для этого ему приходится попрощаться со своим прошлым. В настоящее время подробности фильма сохраняются в тайне. Известно лишь, что роль Чон У сыграет актёр Чо Чжон Сок. Артист заслужил большую любовь и популярность у публики, сыграв множество ролей в таких фильмах и сериалах как «Выход» (엑시트), «Старший брат» (형), «Физиогномика» (관상), «Мудрая врачебная жизнь» (슬기로운 의사생활), «О, мой призрак» (오 나의 귀신님) и т.д.