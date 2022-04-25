Disney+ выпускает очередной сериал





Стриминговая платформа Disney+ представит новый сериал «Поцелуй: Шестое чувство» (키스 식스 센스), премьера которого состоится в мае 2022 года. Сериал представляет собой романтическую историю двух влюблённых. Актёр Юн Ге Сан (윤계상) сыграет роль Чха Мин Ху, главы отдела планирования в компании «Чэу кихвек». Мужчина отличается дерзким и в то же время очень чувствительным характером. Актрисе Со Чжи Хе (서지혜) досталась роль Хон Е Суль, также работающей в компании «Чэу кихвек». Девушка обладает сверхъестественной способностью. Она может видеть будущее во время поцелуя. Однажды во время аварии Хон Е Суль целует своего коллегу Юн Ге Сана, в результате чего узнаёт о будущем. Сюжет сериала создан по мотивам одноимённого комикса, опубликованного в 2019 году.