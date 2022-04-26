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Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-04-25


Режиссер: Ким Чжи Хун

В ролях: Соль Гён Гу, Чхон У Хи, Мун Со Ри, О Даль Су

Премьера: 27 апреля 2022 г.


Ким Гон У учится в одной из престижных международных школ. В один день его обнаруживают лежащим без сознания на берегу озера. В записке, которую оставил школьник, указаны имена четырёх его одноклассников. Вскоре матери Ким Гон У и его классному руководителю становится известно, кто причинил вред мальчику. Вместе они вступают в борьбу, чтобы вывести виновных на чистую воду.

Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)
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