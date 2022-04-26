Хочу увидеть твоих родителей (니 부모 얼굴이 보고 싶다)

Цветущие азалии под весенним дождём
2022-04-26
#Новости шоу-бизнеса l 2022-04-25
Режиссер: Ким Чжи Хун
В ролях: Соль Гён Гу, Чхон У Хи, Мун Со Ри, О Даль Су
Премьера: 27 апреля 2022 г.
Ким Гон У учится в одной из престижных международных школ. В один день его обнаруживают лежащим без сознания на берегу озера. В записке, которую оставил школьник, указаны имена четырёх его одноклассников. Вскоре матери Ким Гон У и его классному руководителю становится известно, кто причинил вред мальчику. Вместе они вступают в борьбу, чтобы вывести виновных на чистую воду.
2022-04-26
2022-04-26 14:26:59
2022-04-26 11:30:37
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