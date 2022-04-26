Лучшие дуэты с IU

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Четвертая суббота каждого месяца посвящается рубрике «Лайк от Камилы». В эот раз на наших волнах прозвучали замечательные музыкальные композиции, которые были исполнены любимой всеми корейцами певицей IU(아이유) в дуэте с разными музыкальными исполнителями. Наверное, не будет преувеличением назвать IU самой популярной и любимой певицей в стране. 28-летняя девушка является одной из самых ярких звезд в индустрии развлечений – она прекрасная певица, автор множеств хитов, которая не менее блестяще играет в фильмах! Будь то песни, будь то фильмы и сериалы, будь то шоу-программы, если в них участвует IU, то все пойдет успешно!

IU дебютировала в 2008 году. Дебютная песня певицы не имела большого коммерческого успеха. Но в 2010 году, певица достигла всеобщего признания благодаря песне «Nagging»(잔소리), или же «Перестань читать мне лекции». Композиция подняла IU на вершину славы. Начиная с этого момента в музыкальном творчестве девушки нет ни одной работы, которая осталась бы без внимания публики. Нашу рубрику мы открыли с этой веселой музыкальной дорожкой, которую исполняет IU в дуэте с певцом Им Сыль Он из группы 2AM.

Далее прозвучала песня, которая называется «Часы депрессии»(우울시계) из третьего студийного альбома [Modern Times]. В фичеринге участвует покойный Чжон Хён из SHINee(샤이니). Из этого же альбома мы предложили вниманию наших радиослушателей композиции «Дневной сон»(한낮의 꿈), где в фичеринге приняла участие легендарная в Корее певица Ян Хи Ын(양희은), и «Дитё, пойдем со мной, прогуляемся»(아이야 나랑 걷자) с участием знаменитого певца Чхве Бэк Хо(최백호).

Композиция под названием «Твой смысл»(너의 의미) входит в тройку песен, которые имеют особо важное значение в карьере молодой певицы. В фичеринге принял участие оригинальный исполнитель песни Ким Чхан Ван(김창완) из группы Сануллим(산울림). Трек до сих пор считается неким поворотным пунктом в карьере IU, который помог ей превратиться из айдола в народную певицу.

Следующий хит, который прозвучал в нашем эфире, называется «Не получается любить»(사랑이 잘). Песня была исполнена совместно с певцом О Хёк(오혁). О Хёк – одаренный певец, который может свободно исполнять песни различных музыкальных жанров, включая рок, панк, балладу, R&B и соул. Уникальный голос, стиль вокала и текст песен, которые хорошо передают настроение и мировоззрение сегодняшней молодежи, быстро сделали певца одним из самых любимых артистов корейского молодого поколения.

В завершении рубрики прозвучала песня «Восемь»(에잇) в исполнении IU и Suga из всемирно популярной группы BTS.