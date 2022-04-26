Полицейский университет (8) 뭐가 걱정이야

Цветущие азалии под весенним дождём
2022-04-26
#Говорим как герои сериалов l 2022-04-25
Диалог недели
권혁필(Квон Хёк Пхиль) : 체포할 땐 빠져있어.
Во время ареста не мешай.
수사권은 나랑 유교수만 있으니까.
Только я и профессор Ю имеем право расследовать.
최희수(Чхве Хи Су) : 베테랑이 둘이나 있는데 뭐가 걱정이야.
У нас два профессионала, не о чем беспокоиться.
빨리 끝냅시다.
Давайте побыстрее закончим.
Фраза недели
뭐가 걱정이야
[Мо-га гок-чжон-и-я]
Не о чем беспокоиться
Примеры
☞ 뭐가 걱정이야, 내가 있잖아
«Не о чем беспокоиться, ведь у тебя есть я»
Другие выражения
☞ 빨리 끝냅시다
«Давайте побыстрее закончим».
☞ 빨리 끝내자
«Давай побыстрее закончим».
☞ 빨리 시작합시다
«Давайте побыстрее начнем».
☞ 빨리 시작하자
«Давай побыстрее начнем».
☞ 빨리 갑시다
«Пойдемте быстро».
☞ 빨리 가자
«Пошли быстро».
2022-04-26
2022-04-26 14:26:59
2022-04-26 11:30:37
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