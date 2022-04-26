Полицейский университет (8) 뭐가 걱정이야

Диалог недели

권혁필(Квон Хёк Пхиль) : 체포할 땐 빠져있어.

Во время ареста не мешай.

수사권은 나랑 유교수만 있으니까.

Только я и профессор Ю имеем право расследовать.

최희수(Чхве Хи Су) : 베테랑이 둘이나 있는데 뭐가 걱정이야.

У нас два профессионала, не о чем беспокоиться.

빨리 끝냅시다.

Давайте побыстрее закончим.





Фраза недели

뭐가 걱정이야

[Мо-га гок-чжон-и-я]

Не о чем беспокоиться





Примеры

☞ 뭐가 걱정이야, 내가 있잖아

«Не о чем беспокоиться, ведь у тебя есть я»





Другие выражения

☞ 빨리 끝냅시다

«Давайте побыстрее закончим».





☞ 빨리 끝내자

«Давай побыстрее закончим».





☞ 빨리 시작합시다

«Давайте побыстрее начнем».





☞ 빨리 시작하자

«Давай побыстрее начнем».





☞ 빨리 갑시다

«Пойдемте быстро».





☞ 빨리 가자

«Пошли быстро».



