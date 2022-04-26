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Полицейский университет (8) 뭐가 걱정이야

#Говорим как герои сериалов l 2022-04-25

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

권혁필(Квон Хёк Пхиль) : 체포할 땐 빠져있어. 

Во время ареста не мешай. 

수사권은 나랑 유교수만 있으니까. 

Только я и профессор Ю имеем право расследовать. 

최희수(Чхве Хи Су) : 베테랑이 둘이나 있는데 뭐가 걱정이야. 

У нас два профессионала, не о чем беспокоиться. 

빨리 끝냅시다. 

Давайте побыстрее закончим.


Фраза недели 

뭐가 걱정이야

[Мо-га гок-чжон-и-я] 

Не о чем беспокоиться


Примеры

☞ 뭐가 걱정이야, 내가 있잖아

«Не о чем беспокоиться, ведь у тебя есть я» 


Другие выражения

☞ 빨리 끝냅시다

«Давайте побыстрее закончим».


☞ 빨리 끝내자

«Давай побыстрее закончим».


☞ 빨리 시작합시다

«Давайте побыстрее начнем».


☞ 빨리 시작하자

«Давай побыстрее начнем».


☞ 빨리 갑시다

«Пойдемте быстро».


☞ 빨리 가자

«Пошли быстро».


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