Северная Корея в зеркале упаковки потребительских товаров

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Упаковочные материалы, используемые для потребительских товаров, содержат гораздо больше информации о той или иной стране, чем может показаться на первый взгляд. Они содержат информацию о самих продуктах, например, их состав, название производителя и дату выпуска. Кроме того, упаковка продукта служит косвенным индикатором того, как работают предприятия, какова жизнь людей, и какова ситуация в экономике в целом. В последнее время предметы первой необходимости в Северной Корее стали более разнообразными, чем раньше. Однако, если внимательно посмотреть на их упаковку, можно увидеть существующие ограничения. Кроме того, вряд ли многие продукты доступны для всех граждан. Северокорейскому руководству необходимо найти структурное решение, позволяющее коренным образом улучшить текущую экономическую ситуацию. Об упаковке предметов первой необходимости в Северной Корее расскажет директор Пусанского центра адаптации северокорейских беженцев «Хана» при Университете Тон-А господин Кан Дон Ван. Он собирает и анализирует упаковки от северокорейских продуктов, которые волны выбрасывают на пляжи пяти южнокорейских островов в Жёлтом море.