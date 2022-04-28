Корейский учёный Чо Су Сам, живший на рубеже XVIII и XIX веков, написал книгу «Чхучжэкии» о необычных талантах простых людей. Среди героев книги встречаются и самые разные музыканты – бедные, пожилые, слепые. О судьбе и таланте некоторых из них мы расскажем в очередном выпуске передачи «Мелодии Кореи».





Выпуск 563. Необычные музыканты