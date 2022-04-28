Необычные музыканты
2022-04-28
#Мелодии Кореи l 2022-04-28
Корейский учёный Чо Су Сам, живший на рубеже XVIII и XIX веков, написал книгу «Чхучжэкии» о необычных талантах простых людей. Среди героев книги встречаются и самые разные музыканты – бедные, пожилые, слепые. О судьбе и таланте некоторых из них мы расскажем в очередном выпуске передачи «Мелодии Кореи».
Выпуск 563. Необычные музыканты
2022-04-28
2022-04-28 14:06:07
2022-04-28 13:26:54
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >