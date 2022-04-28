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Необычные музыканты

#Мелодии Кореи l 2022-04-28

Мелодии Кореи

Необычные музыканты

Корейский учёный Чо Су Сам, живший на рубеже XVIII и XIX веков, написал книгу «Чхучжэкии» о необычных талантах простых людей. Среди героев книги встречаются и самые разные музыканты – бедные, пожилые, слепые. О судьбе и таланте некоторых из них мы расскажем в очередном выпуске передачи «Мелодии Кореи».


Выпуск 563. Необычные музыканты

  • Мелодия «Энгыми тхарён» – Пак Пён Ги (вокал, скрипка хэгым)
  • Песня «Без огня» – Ли Дон Гю (вокал)
  • Песня «Ттонгыранттэн» – Пак Хан Чжон (вокал) и вокальный ансамбль
    Песня «Сэ тхарён» – Группа AUX
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