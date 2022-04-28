Перспективы восстановления въездного туризма

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Многие иностранцы надеются посетить Республику Корея после снятия ограничений в связи с пандемией COVID-19. К такому выводу позволили прийти результаты опроса, проведённого в два этапа министерством культуры, спорта и туризма совместно с Национальной организацией туризма Кореи. Первый этап опроса был проведён в период с 16 по 25 июля, а второй– с 20 по 31 декабря 2021 года. Согласно результатам, 47% опрошенных из 21 страны с наибольшим притоком туристов намерены посетить Республику Корея в ближайшие три года. При этом 71,7% респондентов уже имеют опыт зарубежных поездок, а 19,4% были раньше в Республике Корея. Более половины желающих приходится на респондентов в возрасте от 20 до 39 лет. Наибольшее количество желающих зафиксировано на Филиппинах – 80,4% респондентов, а также в Сингапуре и Вьетнаме – более 70% опрошенных. Далее следуют Индонезия, Гонконг, Малайзия, Китай, ОАЭ и Таиланд – в этих странах желают посетить Республику Корея свыше 60% опрошенных.

Данный опрос проводился с целью изучения потенциала въездного туризма. В рамках подготовки к восстановлению отрасли 27 апреля министерство культуры, спорта и туризма провело встречу с представителями Корейской ассоциации туристических агентств, которым было обещано оказать активную поддержку в восстановлении въездного туризма.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, с апреля от карантина освобождаются иностранцы, прошедшие полную вакцинацию, с большинством стран возобновлён безвизовый режим, а с мая планируется поэтапное увеличение числа международных рейсов. Эти меры помогут восстановить поток иностранных туристов, число которых сократилось из-за пандемии с 17 млн в 2019 году до менее чем 1 млн в 2021 году.