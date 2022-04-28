Изменения в списке крупнейших южнокорейских компаний

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Корпорация SK по объёму капитала заняла второе место в списке крупнейших южнокорейских компаний, обойдя Hyundai Motor. Перестановка в пятёрке отечественных лидеров произошла впервые за 12 лет. Такие данные были опубликованы 27 апреля комиссией по добросовестной конкуренции. Первое место в списке занимает Samsung с объёмом активов на сумму 380 млрд долларов, четвёртое - LG, пятое - Lotte. Объём капитала вырвавшейся вперёд корпорации SK оценивается в 229 млрд долларов. Это связано с увеличением объёма продаж полупроводников и покупкой компанией SK Hynix подразделения чипов памяти NAND у компании Intel.

В целом, несмотря на пандемию COVID-19, крупные южнокорейские компании смогли не только увеличить свои активы, но и улучшить показатели. За исключением финансового и страхового секторов, объём продаж отечественных компаний увеличился на 21,5% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост продаж зафиксировала корпорация Samsung. Помимо пятёрки лидеров, значительный рост по объёму капитала продемонстрировали также Kakao и Naver. Kakao была внесена в список крупнейших южнокорейских компаний в 2016 году и занимала тогда 65-е место по объёму активов, в этом году - 15-е место. Naver за последние пять лет сделала скачок с 51-й до 22-й строчки. На фоне постепенного восстановления международных перевозок активный рост также продемонстрировали компании из логистической отрасли. Кроме того, более чем вдвое свой капитал увеличила строительная компания Jungheung Construction, поглотившая Daewoo Engineering & Construction.