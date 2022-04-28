Делегация избранного президента РК посетила Японию

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26 апреля глава делегации избранного президента Республики Корея Юн Сок Ёля, депутат Национального собрания Чон Чжин Сок, встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Участники встречи согласились с необходимостью приложить совместные усилия для построения двусторонних отношений, ориентированных на будущее, с открытым взглядом на прошлое. Чон Чжин Сок передал японскому лидеру письмо от избранного президента Юн Сок Ёля. В нём содержится предложение строить двусторонние отношения, основанные на декларации, которая была принята в 1998 году лидерами двух стран - Ким Дэ Чжуном и Кэйдзо Обути. Премьер-министр Японии выразил согласие с данным предложением. В тот же день делегация встретилась с представителями Японо-корейской парламентской группы, министрами иностранных дел, обороны, экономики, торговли и промышленности Японии.

Декларация, принятая в 1998 году Ким Дэ Чжуном и Кэйдзо Обути, провозглашала новый формат партнёрства между Сеулом и Токио. В документе содержались извинения японской стороны за колониальную политику Японской империи и заявления о развитии двусторонних отношений, ориентированных на будущее. Однако за более чем 20 лет правительство Японии стало более консервативным. Разногласия во взглядах на исторические события привели к тому, что сейчас двусторонние отношения переживают наибольший кризис я с 1965 года. Свидетельством тому служит череда событий – постановление южнокорейского суда о выплате компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации и сексуального насилия в японской армии, ответные меры Японии по ужесточению экспорта в Республику Корея, разрыв соглашения о защите военной информации, споры вокруг загрязнения вод вокруг АЭС Фукусима. С декабря 2019 года между Сеулом и Токио не было переговоров на высших уровнях, а посол Кан Чхан Иль, приступивший к обязанностям в январе прошлого года, ещё ни разу не встречался ни с министром иностранных дел, ни с премьер-министром Японии.