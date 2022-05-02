Открывается Лесной кинофестиваль в Мучжу

ⓒ MJFF

2 июня состоится открытие 10-го Лесного кинофестиваля в Мучжу (пр. Чолла-Пукто). Мероприятие продлится в течение четырёх дней, до 6 июня. За это время будет показан ряд кинокартин, о которых сообщил организационный комитет кинофестиваля. В конкурсной секции полнометражных фильмов «Окно» примут участие десять работ южнокорейских режиссёров: «Дочь Кён А» (경아의 딸), «Квартира с двумя женщинами» (같은 속옷을 입는 두 여자), «Сделка завершена» (거래완료), «Днём жарко, а ночью холодно» (낮에는 덥고 밤에는 춥고), «Тайный холм» (비밀의 언덕), «Внутренний ребёнок» (이너 차일드), «Беседа» (컨버세이션), «Текущий» (흐르다). Остальные две работы – два документальных фильма «Ещё» (모어) и «Фортепианная призма» (피아노 프리즘). Как отметили в организационном комитете Фестиваля, выбранные работы раскрывают широкий круг тем, таких как проблема женщин, матери, развития, насилия. Данные десять фильмов от южнокорейских режиссёров являются свидетельством настоящего и будущего киноиндустрии РК.