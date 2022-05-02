PSY записал песню с Suga из BTS





Певец PSY (싸이) 29 апреля выпустил девятый студийный альбом «Ссада 9» (싸다9), заглавный трек которого «That That» (댓 댓) был записан совместно с участником группы BTS (방탄소년단) Suga (슈가). Suga принял участие в написании слов и музыки к песне, а также её аранжировке. По его словам, он был рад возможности работать со столь именитым исполнителем, однако сильно переживал из-за этого. В итоге вся работа прошла в благоприятной обстановке, создавалось ощущение, будто мы знаем друг друга со школьной скамьи, отметил певец. Сам PSY сказал, что в ходе работы над песней ни разу не чувствовал неудобств из-за разницы в возрасте с Suga. В девятый альбом PSY вошли 12 песен. Кроме Suga, в его записи приняли участие ряд популярных в стране исполнителей – Сон Си Гён (성시경), Heize (헤이즈), Crush (크러쉬), Tablo (타블로), Хва Са (화사) и многие другие.